شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حماية كورنيش الإسكندرية وقلعة قايتباي والميناء الشرقي والحائط الأثري والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة أعمال حماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية، حيث تم استعراض موقف الأعمال الجارى تنفيذها حالياً بمدينة الإسكندرية وهى "مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتى المحروسة" بطول 2 كيلو متر نظراً لتعرض المنطقة للأمواج العالية وفقدان الكثير من الشواطئ الرملية .

أوضح سويلم أن المشروع عبارة عن حاجزين من الحواجز الغاطسة “الحاجز الأول بطول 1100 متر والثانى بطول حوالى 500 متر" بالإضافة لأعمال التدعيم لها، كما يشتمل المشروع على عمل تغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسـة بعرض حوالى 30 متر .

كما يجرى العمل بعملية حماية ساحل الإسكندرية (مرحله تانيه) بطول 600 متر عبارة عن حاجز أمواج و رأس بحرية لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملى بتلك المنطقة .

أوضح سويلم أن المشروعات المنفذه بمدينة الإسكندرية تعد جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ، وتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت، والعمل على إستقرار المناطق السكنية والصناعية والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر .

أشار سويلم إلى أنه سبق تنفيذ عدد من المشروعات لحماية سواحل محافظة الاسكندرية وهى مشروعات "إعادة تأهيل حاجز السلسلة بالميناء الشرقى - إعادة تأهيل الحاجز الغربى لقلعة قايتباى - إعادة تأهيل الحاجز الأوسط للميناء الشرقى - التغذية بالرمال بشواطئ إستانلى وأبى قير والمندرة - حماية عدد من المناطق الاستراتيجية بمنطقة حائط أبى قير "، والتى كان لها أثر كبير فى وقف التراجع المتزايد فى خط الشاطئ وحماية الثروة العقارية لمدينة الاسكندرية، وكذا إستعادة شواطئ المدينة بمناطق بئر مسعود والمحروسة، كما وفرت هذه المشروعات الحماية لمناطق الميناء الشرقى وقلعة قايتباى وعدد من المناطق الاستراتيجية الهامة بالمحافظة .

كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع استكمال سلسلة من الحواجز الغاطسة "مرحلة أولى" لحماية شواطئ وطريق الكورنيش من الأمواج العالية و استعادة الشواطئ المفقودة بالنحر، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وحماية كورنيش الإسكندرية فى إتجاه المنشية ومحطة الرمل، والذى نتج عنه حماية سور الكورنيش الأثرى وطريق الكورنيش بالمنطقة بإستخدام حائط بحرى بطول 835 متر أمام سور الكورنيش واستكمال قطاعات الحماية أمام مجمع المحاكم والمناطق المجاورة وعمل جسات استكشافية لقاع البحر لمنسوب 4.50 .

وتم أيضاً الانتهاء من تنفيذ مشروع حماية الحائط البحرى الأثرى للأحواض السمكية بالمنتزه من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة والتى تسببت فى حدوث تصدعات وإنهيارات جزئية للحائط البحرى وأساسات الكوبرى الأثرى، والمشروع عبارة عن إنشاء حائط بحرى بطول 280 متر ومعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثرى وتدعيم أساسات الكوبرى وتدعيم الحائط البحرى الأثرى من الداخل بطول 215 متر وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلى الحائط الخرسانى وتدعيم منطقة دوران الفنار .

كما تم نهو مشروع حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى والتى تعد أثراً تاريخياً هاماً وأحد أهم عوامل الجذب السياحى لمدينة الإسكندرية، والمشروع عبارة عن إنشاء حائط أمواج بطول 520 متر وانشاء مرسى بحرى بطول 100 متر ومشاية خرسانية بطول 120 متر و بسمك 60 سم ولسان حجرى بطول 30 مترا.