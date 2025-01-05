شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزارة الزراعة: تكليف 3 وكلاء جدد بمهام جديدة بمركز البحوث الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 09:47 ص

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن تكليف 3 وكلاء جدد بمهام جديدة بـ مركز البحوث الزراعية وهم الدكتورة أميرة عبد النبى السعيد وكيلا لمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية للقاحات الفيروسية والدكتورة نشوى كمال عبد الحميد وكيلا لذات المعهد للبحوث، والدكتور ناصر شعبان على وكيلا للمركز الإقليمى للأغذية والاعلاف .

يأتى ذلك بناءً على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفى اطار خطة إعادة الهيكلة وضخ دماء جديدة لتطوير الأداء ورفع الكفاءة.

ويتقدم وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بالتهنئة لوكلاء المعاهد الجدد متمنين لهم التوفيق فى مهمتهم فضلا عن تقديم الشكر والتقدير لوكلاء المعاهد السابقين على ما بذلوه من جهد خلال فترة عملهم .

من جانبه قال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية انه سوف يتم تقديم كافة وسائل الدعم للوكلاء الجدد فى مهمتهم الجديدة.