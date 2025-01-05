شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة لترخيص عيادة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثيرٌ من الأطباء عن المستندات المطلوبة لترخيص المنشآت الطبية وبالتحديد عيادة خاصة، في هذا الصدد كشفت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي عن الأوراق المطلوبة لترخيص عيادة أخصائي.

وفي التقرير التالي ينشر ”الخليج 365” الأوراق المطلوبة:

- إيصال تسجيل العيادة بالنقابة لحين استخراج شهادة التسجيل

- صورة البطاقة الشخصية عدد (2)

- صورة كارنيه النقابة عدد (2)

- صورة ترخيص مزاولة المهنة

- صورة القيد بسجل الأخصائيين (صورة الأخصائى)

- صورة عقد الإيجار أو ما يثبت الملكية موثق من الشهر العقاري (إثبات تاريخ)

- رسم كروكى للعيادة عدد (2)

- إيصال من خزينة المديرية بمبلغ 100 جنيه باسم دكتور رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة

- عقد لحرق النفايات

- إيصال من خزينة المديرية بمبلغ 15 جنيها .

- بيان بتجهيزات العيادة

- إقرار بوجود طفاية حريق بالعيادة

- إقرار بالالتزام بتعليق الرخصة في مكان ظاهر

- على كل مستند 1 جنيه دمغة

- دوسيه بلاستيك لحفظ الأوراق