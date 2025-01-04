شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر للدكتور مصطفى محمود يكشف حقيقة فرعون موسى والان مع تفاصيل الخبر

في فيديو نادر له، كشف الدكتور مصطفى محمود حقيقة فرعون موسى، وتفاصيل نزول سيدنا إدريس إلى مصر.

وقال الدكتور مصطفى: "كل الأنبياء العبرانيين ابتداءً من يعقوب وأولاده وصولًا لموسى نزلوا مصر قبل عهد الأسرات، أي أيام الملوك الهكسوس، وفرعون الخروج هو الملك الهكسوس السادس، وهؤلاء الملوك كانوا عباد أوثان وكفار، إنما المصريون أنفسهم كانوا على توحيد خالص على الملة الإدريسية الحنيفية".

وأضاف: "لما نزل سيدنا إدريس مصر ونزلت عليه الرسالة، هو أول من أدخل التوحيد في مصر، وكان ذلك قبل العبرانيين بأكثر من ألف سنة، وصحف إدريس هي التي توجد بالفعل، (كتاب الموتى، ومتون الأهرام)، وبها أناشيد توحيد"، مؤكدًا: "المصريين كانوا على الملة الإدريسية الحنيفية، وكانوا موحدين عندما بدأ العبرانيون يدخلوا مصر".

وتابع: "عندما جاء موسى ودعا للتوحيد، كان يدعوا الهكسوس الكفار، وكان صراعه مع فرعون الخروج"، موضحًا: "فرعون الخروج لم يكن رمسيس أبدًا، بل كان سادس ملوك الهكسوس".