شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدًا أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظة مطروح تمتد مساء إلى مناطق من (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ ) على فترات متقطعة.

وتابعت: وهناك توقعات كذلك بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة. واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى (40-50)كم /س وارتفاع الأمواج من (2-3)م.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار المتوقعة غدا الأحد 5-1-2025 ، كما يلى :