شكرا لقرائتكم خبر عن 1098 وظيفة جديدة فى السكة الحديد.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ موقع بوابة الوظائف الحكومية في استقبال طلبات التوظيف الخاصة بـ وظائف السكة الحديد في 19 يناير القادم، ويستمر التقديم حتى 2 فبرايل المقبل، بإجمالى 1098 موظفًا في عدد من التخصصات، ويتم التقديم من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة لجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتتضمنت مسابقة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لعام 2025 عن حاجتها للوظائف التالية :

- عدد 105 في وظائف مهندس ثالث بالمسميات الاتية مهندس إشارات، مهندس ميكانيكا، مهندس كهرباء، مهندس سكة، مهندس حركة بمختلف التخصصات .

- عدد (114) في وظائف بالمسميات الوظيفية الآتية (فني صيانة وتجديدات سكة، فني مزلقان، فني مناورة).

- عدد 92 بالمسميات الوظيفية الآتية (صراف تذاكر، مشرف قطار) بمختلف التخصصات،

- عدد (429) بالمسميات الوظيفية الآتية (أخصائي تحكم مركزي CTC، مراقب حركة مركزي، منظم حركة قطارات)،

- عدد 235 مساعد قائد قطار ممتاز .

- عدد 123 مساعد قائد قطار رابع بالمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية.

وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

للتعرف على الشروط والمستندات المطلوبة يمكن للراغب في التقدم الاطلاع على تفاصيل الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/