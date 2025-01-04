شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 2.7 درجة يضرب الضفة الغربية فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت هزة أرضية، مساء اليوم السبت، فلسطين، وشعر بها المواطنون في بعض مدن الضفة الغربية.

وبحسب مرصد الزلازل، فإنه تم رصد هزة أرضية شمال الضفة الغربية بقوة 2.3 درجات.

ونقلت "معاريف" العبرية أن المعهد الجيولوجي أفاد بأن هزة أرضية بقوة 2.7 ريختر شعر بها السكان في شرق منطقة السامرة "شمال الضفة".

وتتكر الهزات في الضفة في الأشهر الأخيرة من دون أن تسجل أرقاماً مرتفعة.