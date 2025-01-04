شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتقدم بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدرعبد العاطى اتصالا مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بالأصالة عن نفسه وأعضاء وزارة الخارجية.

وقد أعرب السيد وزير الخارجية عن خالص أمنياته الطيبة لقداسته ولجميع أبناء الكنيسة القبطية، وتمنياته بأن تمثل الأعياد فرصة لمزيد من الترابط والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.