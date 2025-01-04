شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية فى 13 محافظة.. الأرصاد تحذر من الطقس غدًا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تغيرات مفاجأة فى حالة الطقس غدا الأحد 5-1-2025 ، حيث تتعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق ونشاط رياح واضطراب بالملاحة .

وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار المتوقعة غدا الأحد 5-1-2025 ، كما يلى :



أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مطروح تمتد مساء الى الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ .

أمطار خفيفة على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية وخليج العقبة وحلايب وشلاتين.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبنى سويف .

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الأحد 5 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع، فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على محافظة مطروح تمتد مساء على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وأمطار خفيفة على خليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من شمال الصعيد.

ومن المتوقع غدا اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر، مع وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وأجواء غائمة جزئيا .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 09، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 21 درجة، والصغرى 06، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10.