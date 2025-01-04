شكرا لقرائتكم خبر عن اللى بيروح بيرجع.. خطوات تحمي فلوسك المحوّلة بالخطأ عبر Instapay والان مع تفاصيل الخبر

هل وقعت يومًا في خطأ تحويل الأموال لشخص آخر عن طريق تطبيق إنستاباي؟ ربما شعرت وقتها بالصدمة وقلت لنفسك “اللى بيروح مش بيرجع”. لكن الحقيقة أن أموالك يمكن أن تعود إليك باتباع خطوات واضحة وسهلة، إليك دليلًا شاملًا لاسترجاع أموالك إذا واجهت هذه المشكلة:

1. التواصل مع المستلم

إذا كان الشخص الذي استقبل الأموال معروفًا بالنسبة لك، تواصل معه بهدوء وشرح له الموقف، غالبًا ما يكون متفهمًا ويعيد الأموال دون أي مشكلة.

2. التواصل مع البنك الخاص بك

إذا لم تتمكن من التواصل مع المستلم أو لم يستجب، فالحل التالي هو الاتصال بالبنك التابع لك فورًا. قدم لهم بيانات العملية مثل رقم التحويل، تاريخ ووقت العملية، وأي تفاصيل أخرى، البنوك غالبًا تمتلك آليات لاسترداد الأموال إذا كانت الإجراءات تسمح بذلك.

3. اللجوء إلى دعم تطبيق “إنستاباي”

في حال لم يتمكن البنك من حل المشكلة، يمكنك التواصل مع خدمة عملاء تطبيق “إنستاباي” مباشرة، استخدم التطبيق أو البريد الإلكتروني الخاص بالدعم الفني للحصول على المساعدة، تأكد من الاحتفاظ بجميع بيانات العملية والمستندات لدعم موقفك.

4. تقديم شكوى للبنك المركزي المصري

إذا لم تنجح الخطوات السابقة، يمكنك تقديم شكوى رسمية للبنك المركزي المصري، هذه خطوة رسمية تحتاج فيها إلى تقديم كافة التفاصيل، مثل إيصالات التحويل والمراسلات مع البنك وتطبيق “إنستاباي”.

5. اللجوء للقضاء كحل أخير

إذا فشلت كل المحاولات السابقة، يمكنك رفع دعوى قضائية، استعن بمحامٍ مختص واجمع كافة الأدلة، مثل إيصالات التحويل والمراسلات مع البنك أو تطبيق “إنستاباي”، يمكن للقضاء أن يصدر حكمًا يلزم المستلم بإعادة الأموال.