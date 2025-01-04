شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد لنظيره الفرنسى ضرورة احترام وحدة وسيادة أراضى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرى اتصال بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة مع السيد "جان نويل بارو" وزير خارجية فرنسا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى والتقديرات حيال عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير/ تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أعرب عن تقدير مصر للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتطلعها لتعزيز كافة جوانب العلاقات الثنائية، ولاسيما العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما تطرق الاتصال إلى عدد من القضايا الإقليمية البارزة، حيث أكد السيد وزير الخارجية على ضرورة تكثيف الجهود الهادفة للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

كما استعرض د. عبد العاطي محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا، مؤكداً على وقوف مصر مع الشعب السوري، وضرورة أن تتسم عملية الانتقال السياسي في سوريا بالشمولية، بما يحافظ على دعم واستقرار ووحدة الدولة السورية. وتطرق الاتصال أيضاً للتطورات في الصومال، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال.