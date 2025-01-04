شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: التاريخ سجل مواقف وطنية للكنيسة المصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

زار اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقد أعرب الوزير عن خالص تهانيه وهيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مشيداً بالدور الوطنى المشرف للكنيسة المصرية فى نشر قيم التسامح والمحبة بين كافة أبناء الوطن .

كما أكد الوزير أن التاريخ المصرى قد شهد العديد من الوقائع والأحداث التى سجلت المواقف الوطنية للكنيسة المصرية، حيث كانت دائماً فى مقدمة الصفوف لمواجهة كافة محاولات بث الفرقة بين أبناء الشعب العظيم .

من جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بالجهود والتضحيات التى يبذلها رجال الشرطة فى تحقيق أمن الوطن والمواطنين، مؤكداً على تكاتف ومساندة أبناء الأمة المصرية لأجهزتها الأمنية التى تجسد حصناً منيعاً في ترسيخ دعائم الإستقرار بكافة ربوع الوطن.