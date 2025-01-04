شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الجيزة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالسبت، 04 يناير 2025 07:01 م
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القرار رقم 606 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الجيزة الجديدة.
ونص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن : "يعدل مسمى كلية الفنون الجميلة الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 المشار إليه ليصبح الفنون والتصميم".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز