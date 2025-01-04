قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الجيزة الجديدة

ونص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن : "يعدل مسمى كلية الفنون الجميلة الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 المشار إليه ليصبح الفنون والتصميم".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012