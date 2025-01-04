شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس أمناء المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القرار رقم 600 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير لمدة ثلاث سنوات برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:

الأجانب:

تارو آسو- يوجي كوريهارا- الأمير سلطان بن سلمان- الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان- أمين عام منظمة السياحة العالمية (بصفته)

المصريون:

وزراء السياحة والآثار، والثقافة، والمالية- مدير مكتبة الإسكندرية- الدكتور زاهى حواس- الدكتور فاروق حسنى- هشام عكاشة- محمد لطفى منصور- الإعلامى شريف عامر- غادة فتحى والى- الدكتور خالد العنانى.

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.