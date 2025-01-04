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بالأسماء.. قرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس أمناء المتحف المصرى الكبير

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

السبت، 04 يناير 2025 06:46 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القرار رقم 600 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير لمدة ثلاث سنوات برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:

الأجانب:
تارو آسو- يوجي كوريهارا- الأمير سلطان بن سلمان- الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان- أمين عام منظمة السياحة العالمية (بصفته)

المصريون:
وزراء السياحة والآثار، والثقافة، والمالية- مدير مكتبة الإسكندرية- الدكتور زاهى حواس- الدكتور فاروق حسنى- هشام عكاشة- محمد لطفى منصور- الإعلامى شريف عامر- غادة فتحى والى- الدكتور خالد العنانى.

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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