شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس أمناء المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالسبت، 04 يناير 2025 06:46 م
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القرار رقم 600 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير لمدة ثلاث سنوات برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:
الأجانب:
تارو آسو- يوجي كوريهارا- الأمير سلطان بن سلمان- الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان- أمين عام منظمة السياحة العالمية (بصفته)
المصريون:
وزراء السياحة والآثار، والثقافة، والمالية- مدير مكتبة الإسكندرية- الدكتور زاهى حواس- الدكتور فاروق حسنى- هشام عكاشة- محمد لطفى منصور- الإعلامى شريف عامر- غادة فتحى والى- الدكتور خالد العنانى.
نشر القرار فى الجريدة الرسمية.
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