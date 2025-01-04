شكرا لقرائتكم خبر عن المصل واللقاح تكشف معلومات مهمة حول متلازمة فيكساس والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أمجد الحداد استشارى الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن مرض "فيكساس" مرض جينى ناتج عن طفرة في الجين UBA1 وغير وراثى وغير معدى.

وتابع الدكتور أمجد الحداد استشارى الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح في تصريح لـ"الخليج 365"، إن مرض فيكساس يصيب الرجال أكثر من النساء خاصة فوق سن الخمسين ولا يوجد له علاج نهائي ويسبب تراكم خلايا ميتة وهجمات مناعية على الأنسجة.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، أن أعراض مرض فيكساس تتمثل في الأنيميا والتهاب المفاصل والطفح الجلدى والتهاب الرئة ومشاكل في السمع والشم وقال: يكون العلاج بتخفيف الأعراض بالكورتيزون ومثبطات المناعة وسيكون العلاج الجينى حل مستقبلى.

وبحسب موقع "Medline plus" فإن متلازمة فيكساس هي اضطراب نادر يشمل نوبات من الحمى والالتهاب غير الطبيعي وعادة، يكون الالتهاب استجابة من الجهاز المناعي للإصابة أو الغزاة (مثل البكتيريا). في الأشخاص المصابين بمتلازمة فيكساس، يتم تشغيل جزء من الجهاز المناعي يسمى الاستجابة المناعية الفطرية بشكل غير طبيعي، عندما لا تكون هناك إصابة أو بكتيريا، مما يسبب الحمى وتلف الأنسجة والأعضاء المرتبط بالالتهاب بناءً على هذه العملية، يتم تصنيف متلازمة فيكساس على أنها مرض التهابي ذاتي.

تؤثر متلازمة فيكساس عادة على كبار السن، وخاصة الذكور، مع ظهور علامات وأعراض الحالة في الخمسينيات أو الستينيات أوالسبعينيات من عمر الشخص.