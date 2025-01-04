شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة: الثلاثاء 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أصدإر مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الثلاثاء، الموافق 7 يناير 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الميلاد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع بحث جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع. كما تم استعراض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، حيث أكد الرئيس السيسى على أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الثلاثاء، الموافق 7 يناير 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الميلاد. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الثلاثاء، الموافق 7 يناير 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الميلاد. تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قاعدة الإسكندرية البحرية، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية للكفاءة القتالية للقوات المسلحة والوقوف على مدى الجاهزية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها . وزير الدفاع يتفقد قاعدة الإسكندرية البحرية ويلتقى بعدد من المقاتلين مجلس الوزراء: إجازة عيد الميلاد المجيد لا تسري على الامتحانات

أعلنت السفارة السورية في القاهرة، صباح اليوم السبت، تصديق الوثائق العائدة للمواطنين السوريين مجاناً، بالإضافة إلى استمرارها بتمديد صلاحية جوازات السفر مجاناً لـ6 أشهر ولمرة واحدة، ومنح تذاكر المرور للعودة إلى سوريا مجانا، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير الخارجية والمغتربين أنس الشيباني.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 137 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر يناير 2025، وتقديم الخدمات الطبية لـ2 مليون و179 ألفا و109 مواطنين من خلال 2080 قافلة خلال العام الماضي. وصلت منذ قليل، طائرة المساعدات المصرية إلى مطار دمشق وعلى متنها 15 طنا من المواد الطبية والإغاثية، وذلك وفق "القاهرة الإخبارية". أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "أكاديمية أكسفورد للاستشارات والدراسات المتخصصة" والكائنة فى ( المسلة - العبودى - شارع مسجد الغرباء - برج عابدين الدور الأول علوى - محافظة الفيوم"، وتدعى قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والمعاهد والجامعات للعام الدراسى 2025 فى الإعلام والتثقيف والخدمات الصحية (تمريض - تحاليل – أشعة – أبحاث – صحافة وإعلام – تنمية بشرية – صحة نفسية – إدارة أعمال )، وأن مدة الدراسة عامين، وتزعم منح شهادة معتمدة وتغيير المسمى الوظيفى فى البطاقة وشهادة خبرة معتمدة وموثقة من أماكن التدريب. حدد القاضي خوان ميرشان، الذي ترأس محاكمة ترامب في نيويورك أمس الجمعة موعد النطق بالحكم على دونالد ترامب في قضية رشوة يوم 10 يناير – أى قبل 10 أيام من عودته إلى البيت الأبيض - لكنه وعد بعدم سجنه. 10 يناير.. النطق بالحكم على ترامب فى قضية رشوة قبل 10 أيام من تنصيبه رئيسا التعليم العالي: غلق كيان وهمى بالفيوم وإجراءات قانونية لعدم عودة النشاط طائرة مساعدات مصرية تصل دمشق وعلى متنها 15 طنا من المواد الطبية والإغاثية أفاد سكان منطقة أواش فنتالي في منطقة عفار الإثيوبية بانهيار أكثر من 30 منزلاً بسبب الزلازل المتكررة، مما أجبر الكثيرين على الفرار من منازلهم والبحث عن ملجأ في المناطق المجاورة. زلزال وبركان اثيوبيا.. انهيار منازل وتوقف العملية الدراسية في البلاد

الرئيس السيسى يوجه بانتظام سداد مستحقات الشركات بقطاع البترول والغاز.. وزيادة الإنتاج المحلىمجلس الوزراء: الثلاثاء 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيدوزير التعليم يوجه بالتصدى للغش بامتحانات الترم الأول سفارة سوريا بمصر: تخصيص تذاكر سفر مجانية للراغبين في العودة إلى دمشقالصحة: تقديم خدمات طبية مجانية لـ2 مليون مواطن بواسطة 2080 قافلة فى 2024طقس غد شديد البرودة ليلا وأمطار واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 20 والصغرى 10

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد 5 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.