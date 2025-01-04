شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار خفيفة على القاهرة غدا وعودة الاستقرار الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية خلال هذه الأيام وقيم الحرارة في المعدلات الطبيعية وفي فترات الليل هي شديدة البرودة، مشيرة إلى أن الأوضاع الجوية تشهد حالة من عدم الاستقرار خلال يومي الأحد والاثنين.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سي بي سي، أن هناك فرص سقوط أمطار خلال يومي الأحد والاثنين نتيجة التعرض لمنخفض جوي وسقوط الأمطار في معظم أنحاء شمال البلاد بينما الأمطار في المحافظات الداخلية خفيفة لكن الساحلية من متوسطة لغزيرة وتمتد للإسكندرية".

واستكملت: "نتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى غدا مع نشاط للرياح وهو العامل الذى يزيد من إحساسنا بانخفاض في قيم الحرارة وببرودة خلال فترة النهار وارتفاع الرياح يؤدي لاضطرب حركة الملاحة في البحر المتوسط ويوم الثلاثاء يعود الاستقرار".