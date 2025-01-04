شكرا لقرائتكم خبر عن ما علامات قبول التوبة ومحبة الله؟.. دار الإفتاء تجيب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما علامات قبول التوبة ومحبة الله؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية بالآتى: أن من علامات قبول التوبة أن يوفق العبد للعمل الصالح بعدها بمعنى أن يتوب العبد إلى الله تعالى فيلقى الله فى قلبه حب الصلاة فهذا من العلامات، ومن علامات قبول التوبة ومحبة الله أن يلقى الله فى قلب العبد حب القرآن الكريم، وكذلك من علامات قبول التوبة ورضى الله على العبد أن يرزقه بصديق صالح يأخذ بيده نحو عمل الخير فهذا كله من علامات قبول التوبة وعلامات حب الله سبحانه وتعالى.

فقد ورد عن السيدة رابعة العدوية أنها مرت على رجل يصلى ويدعو الله أن يظهر له آية تدل على قبول توبته فقالت له يا هذا أن كنت راض عن الله فاعلم أن الله راض عنك، بمعنى طالما أن قلب العبد راض عن ربه سبحانه وتعالى فهذا دليل رضى الله تعالى عليه لأن الله لا يخلق الرضا فى قلب عبده إلا أن يكون رضى عنه.