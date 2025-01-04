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البابا تواضروس يستقبل وزير الداخلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدى

السبت، 04 يناير 2025 04:10 م

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم السبت، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه وفد من قيادات الوزارة، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رحب قداسة البابا بضيوفه مقدمًا لهم الشكر على زيارتهم وتهنئتهم، وأعرب عن تقديره لدور الشرطة وأجهزتها والجهود التي يبذلونها في سبيل حفظ الأمن في مصر، وأشاد بالتطور الكبير الذي يشهده العمل في وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن جهاز الشرطة يعد حائط الصد ودرع الأمان الذي يحمي المواطنين.

ومن جهته، هنأ وزير الداخلية قداسة البابا متمنيًا لقداسته ولجميع المسيحيين المصريين أعيادًا سعيدة، لافتًا إلى أنه في ظل التحديات الإقليمية الحالية تتجلى قيمة قوة الجبهة الداخلية ومتانة النسيج الوطني المصري.

 

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البابا تواضروس يستقبل وزير الداخلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

 

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 وزير الداخلية يهنئ البابا بعيد الميلاد المجيد

 

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البابا تواضروس يستقبل وزير الداخلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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