شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه بمنع دخول أى أجهزة إلكترونية أو موبايلات بلجان الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

شدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بانضباط منظومة الامتحانات على أكمل وجه واتخاذ كل الإجراءات لمنع دخول أي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة داخل اللجان الامتحانية.

جدير بالذكر، أن الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى برفع قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 جنيها ل 130 جنيها لليوم الواحد.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية بداية من 18 يناير الجارى حتى 23 من نفس الشهر.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسى لطلبة الشهادة الإعدادية 2025 يوم 23 يناير الجارى، وهو أخر يوم لنهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي 2025، على أن تنتهى الإجازة يوم 6 فبراير المقبل لجميع الطلاب.



