شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر أفريقيا في امتلاك أكبر عدد من الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد تقرير متخصص، اليوم السبت، إقبال العديد من الدول الأفريقية على زيادة تملكها من الأقمار الصناعية، لدورها الحيوى فى تأدية وظائف مهمة فى مراقبة تطورات المناخ .



ووفق التقرير الذى نشرته منصة بيزنس أفريكا، فإن مصر جاءت فى المركز الأول افريقيا فى امتلاك الأقمار الصناعية برصيد 13 قمرا وتتساوى فى ذلك مع جنوب افريقيا ويليهما نيجيريا " ٧ أقمار " والجزائر " ٦ اقمار" .



واضافت المنصة ، نقلاً عن بيانات التقرير السنوى لصناعة الفضاء الأفريقية فإنه تم التخطيط لاطلاق 125 قمرًا صناعيًا جديدًا للتطوير فى 23 دولة أفريقية العام الجارى 2025 حيث تنمو الأنشطة فى مجال الفضاء فى القارة بشكل كبير.



وقدر قيمة اقتصاد الفضاء العالمى بحوالى 469 مليار دولار، فى حين من المتوقع أن تنمو صناعة الفضاء الأفريقية، التى تبلغ قيمتها 19.49 مليار دولار فى عام 2021، بنسبة 16.16٪ لتصل إلى 22.64 مليار دولار بحلول عام 2026.



ومن جانبه ذكر تقرير لشركة الاستشارات "سباس افريكا" Space Hubs Africa أن دول افريقيا اعدت خطة طموحة لاطلاق أكثر من ثلاثة أضعاف عدد الأقمار الصناعية الحالية لديها على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح التقرير انه اعتبارًا من نهاية عام 2022، أطلقت القارة الأفريقية بنجاح ما لا يقل عن 52 قمرًا صناعيًا، مصيفة أن صناعة الفضاء الأفريقية تتوسع وتستخدم الدول الأفريقية بشكل متزايد تكنولوجيا الفضاء لمواجهة تحديات رئيسية.