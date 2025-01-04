شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. سفارة سوريا بمصر: تذاكر سفر مجانية للراغبين فى العودة إلى دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان السفارة السورية في القاهرة، تصديق الوثائق العائدة للمواطنين السوريين مجاناً، بالإضافة إلى استمرارها بتمديد صلاحية جوازات السفر مجاناً لـ6 أشهر ولمرة واحدة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

أعلنت السفارة السورية في القاهرة، صباح اليوم السبت، تصديق الوثائق العائدة للمواطنين السوريين مجاناً، بالإضافة إلى استمرارها بتمديد صلاحية جوازات السفر مجاناً لـ6 أشهر ولمرة واحدة، ومنح تذاكر المرور للعودة إلى سوريا مجانا، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير الخارجية والمغتربين أنس الشيباني.

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عيار 21 يسجل 3750 جنيها.

عيار 18 يسجل 3214 جنيها.

الجنيه الذهب 30000 جنيه.

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