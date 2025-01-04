شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 116 عامًا باليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت، اليوم السبت، اليابانية، توميكا إيتوكا، أكبر معمرة على كوكب الأرض عن عمر ناهز 116 عاما، في مدينة آشييا بغرب اليابان.

ووُلدت إيتوكا في 23 مايو 1908 في أوساكا، وتوفيت في دار التمريض التي كانت تعيش فيها، وفق ما أوردته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية.

وفي ديسمبر 2023، أصبحت إيتوكا أكبر شخص حي في اليابان بعد وفاة فوسا تاتسومي، البالغة من العمر 116 عامًا، من محافظة أوساكا، وفي سبتمبر 2024، تم الاعتراف بها من قبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر شخص حي في العالم بعد وفاة ماريا برانياس موريرا، التي كانت تبلغ 117 عامًا من أولوت في كاتالونيا، إسبانيا.