شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يكشف حقيقة إعادة تعبئة زيت طعام متداول بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المستهلك أنه فى ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إعادة تعبئة زيت طعام متداول بالأسواق، أكد الجهاز صحة الواقعة المذكورة، بالإضافة لشن حملات رقابية مُوسعة فى هذا الشأن على الأماكن المُشتبه بها، وسيتم الإفادة فى بيان رسمى لاحقًا لتوضيح الحقائق.

ويؤكد الجهاز مجددًا، أنه لن يتهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة -إذا ما ثبُتت وإحالة المُخالفين للنيابة العامة كما يهيب الجهاز، بالمواطنين بضرورة توخى الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.