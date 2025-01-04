شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الشرقية تنظم ندوة حول كيفية حماية الحيوان من مرض البروسيلا والان مع تفاصيل الخبر

نفذت مديرية زراعة الشرقية، ندوة عن البروسيلا "الإجهاض المعدى"، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى برئاسة الدكتور إبراهيم هاشم تنفيذًا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

‎تناولت الندوة التعريف بمرض البروسيلا وهو مرض مشترك يصيب الإنسان ويسبب الحمى المالطية وسببة بكتيريا البروسيلا التى تسبب المرض في الماشية والإنسان وأعراض المرض في الحيوانات، حيث يسبب الإجهاض واحتباس المشيمة أنا فى الإنسان تسبب حمى وصداع ورعشة وآلام روماتزمية خاصة فى الظهر.

‎كما تم التعريف بكيفية حماية الحيوان من مرض البروسيلا وأهمية تقديم الحيوان لاختبار البروسيلا فى أقرب وحدة بيطرية لتحصين صغار الإناث والأبقار والجاموس والأغنام من سن 4 إلى 7 أشهر.

‎كما تم التأكيد على عدم إدخال أى حيوانات مشتراة حديثًا إلا بعد فحصها وخلوها من البروسيلا مع مراعاة الاحتياطات الصحية عند التعامل مع أى حيوان مجهض خاصة المشيمة والافرازات الناتجة وضرورة التخلص منها بالشكل السليم سواء بالدفن أو الحرق بدلا من الإلقاء فى الترع والمجارى.