بحوث الاقتصاد الزراعى ينظم دورة تدريبية حول "دراسة الجدوى وتقييم المشروعات"

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نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دورة تدريبية بعنوان: "دراسة الجدوى وتقييم المشروعات" تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.

وتهدف دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية إلى ترشيد القرار الاستثماري بوجوب قيام المشروع الاقتصادي على دعائم صلاحياته الاقتصادية والفنية، حيث تهتم هذه الدراسات بمدي جدوى إنشاء المشروع المقترح قبل تنفيذه بطريقة علمية، وجدوى تلك المشروع في تحقيق عائدًا يتناسب مع طبيعته ودرجة المخاطرة التي يتضمنها.

استهدفت الدورة التدريبية التعريف بمفهوم إدارة المشروع، وعناصر الإدارة، وتعريف المشروعات الصغيرة، وأنواعها، ومكوناتها، وأهمية دراسات الجدوى الاقتصادية في تحقيق الاستخدام والتوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة وعلاقتها بالقرارات الاستثمارية.

وتناولت الدورة مجموعة من الموضوعات الهامة وهي أساسيات إدارة المشروع، وكيفية البدء في مشروعك الخاص ومبادئ دراسة الجدوى والدراسة المالية ودور العمل التطوعي في خدمه المجتمع وتنمية المشروعات وبعض أسباب نجاح وفشل المشروعات (تجارب عملية من الواقع) وتدريب عملي للدراسة المالية للمشروعات بمقر نقابة الزراعيين بمحافظة الفيوم.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين الوحدة البحثية بمحافظة الفيوم التابعة للمعهد مع منظمات المجتمع المدني متمثلة في نقابة الزراعيين بالفيوم، والقطاع الخاص.

وفى ضوء المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين توصلت الدورة الى العديد من الأفكار والمقترحات ومنها زيادة التركيز على دور المشروعات الصغيرة في زيادة دخول الافراد، وتحسين مستويات المعيشة بصفة خاصة وزيادة الدخل القومي بصفة عامة وزيادة الاعتماد على ثقافة المشروعات الصغيرة بين الشباب للحد من البطالة وتحسين السلوكيات وتحقيق دخل وبناء أسر جديدة ناجحة في المجتمع وزيادة التركيز على دور العمل التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني في مساعدة ودعم المشروعات الصغيرة و زيادة الاهتمام بإجراء دراسات الجدوى واحتياجات السوق عند القيام بإعداد المشروعات الصغيرة.