شكرا لقرائتكم خبر عن "أم كلثوم صوت العرب" فى أول أعداد العام الجديد من مجلة "الأهرام العربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح مجلة الأهرام العربي التي تصدر عن مؤسسة الأهرام أعداد العام الجديد 2025 بعدد خاص يصدر غدا عن سيدة الغناء العربي أم كلثوم، يواكب إحياء الذكرى الخمسين لرحيلها، والعام المئوي لأول حفل أحيته في القاهرة .

يرأس تحرير المجلة الكاتب الصحفي جمال الكشكي وأشرف على تحرير العدد سيد محمود.

كتب رئيس تحرير المجلة مركزا على أم كلثوم وألقابها والأدوار السياسية التي لعبتها على صعيد عربي قبل ظهور الجامعة العربية وتأثيرها الذي لا يزال مستمرا، وتناول مدير تحرير المجلة مهدي مصطفى فصلا من سيرة ذاتية متخيلة لشاب في صعيد مصر جذبته أم كلثوم، وجاءت بالعالم إلى غرفته وكيف وجدها من جديد على مقهى بالعراق

يحمل العدد عنوان "أم كلثوم صوت العرب".

وشارك في تحرير نخبة من أهم الباحثين في التاريخ الموسيقي والنقد الثقافي حيث كتب الدكتور وليد الخشاب عن العروبة الثقافية والهوية وكتبت الدكتورة فيروز كراوية عن دور سيدة الغناء في الانتقال بالنساء العربيات لعصر جديد ،كما كتب الناقد اللبناني فادي العبد الله عن تعدد الأدوار التي لعبها صوت أم كلثوم وكشف سيد محمود في افتتاحية العدد عن سر استمرار المعجزة وركز الباحث كريم جمال على تجربته في متابعة حفلات المجهود الحربي لكوكب الشرق وإشكاليات تفسير علاقتها مع الناصرية والنظام الملكي .

في حين تناول العازف والناقد الموسيقي محمد صالح الحالة والظاهرة الشعبية ، أما الدكتور شريف صالح فقد كتب حول التخييل الكلثومي ورصد الروائي محمد بركة تجربته في كتابة سيرة متخيلة لكوكب الشرق واعترفت الروائية سمر نور بالكيفية التي فرضت ثومة حضورها في روايتها ( الست ) وكتب المايسترو هشام جبر عن تحديات خاضها وهو يحول ألحان ثومة إلى القوالب الغربية وراجعت أمنية الدكاني أول كتاب كوميكس أو قصص مصورة صدر في باريس حول ما جمع ثومة وعبد الناصر ، وتناولت سوزي الجنيدي الدبلوماسية الثقافية في صوت أم كلثوم.

في حين رصد الباحث شهدي عطية علاقة أم كلثوم بالصحافة والصحفيين وكشفت علاء عزت سر عشقها للنادي الأهلي ،كما تأمل الفنان سمير عبد الغني تجربة الفنان وجيه يسى في رسم أم كلثوم في حالات متعددة وتابع أحمد أمين عرفات تجارب مطربات الأوبرا المصرية في تمثل تجربة سيدة الغناء العربي وأثبت عماد بركات في حوار مع رئيسة صوت القاهرة بالأرقام أن أم كلثوم لا تزال هي مطربة العالم العربي الأولى .

يضم العدد لوحات للفنانين حلمي التوني ووجيه يس وعادل السيوي وشانت افيديسان وخالد حافظ ، بالإضافة لمقالات أرشيفية لمصطفى ناصف وأنيس منصور وحسين فوزي وتوفيق الحكيم ومقال نادر لأم كلثوم عن أكاديمية الفنون .