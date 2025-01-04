شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يستقبل وفد القاضيات.. ورئيس المجلس: المرأة تعيش عصرها الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، بمقر المجلس، وفدا من القاضيات لتقديم التهنئة لها لتوليها منصب رئيسة المجلس القومى للمرأة، وللتعرف على جهود المجلس فى ملف تمكين المرأة.

كما تقدم وفد القاضيات بالتهنئة إلى كل من المستشارة مروة بركات والمستشارة ماريان قلدس لتوليهما منصب عضوتا المجلس.

وفى كلمتها رحبت المستشارة أمل عمار بالقاضيات، وأكدت على أن المرأة القاضية تعيش عصرها الذهبى فى ظل وجود قيادة سياسية واعية مؤمنة بأهمية تمكين وحماية المرأة ووصولها إلى المواقع القيادية، حيث شهد هذا العصر القرار التاريخى لرئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية حين وجه سيادته وزير العدل السابق المستشار عمر مروان بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بالاستعانة بالمرأة فى هاتين الجهتين تفعيلا للاستحقاق الدستورى فى هذا الشأن. ذلك القرار الذى جاء بعد نضال لأكثر من 70 عام وتحقق فى العهد الذهبى والذى سوف يتوج بتعين اول دفعات بدأ من اول السلم القضائى هذا العام لتستمر النجاحات.

كما ثمنت المستشارة أمل عمار جهود الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي فى التعاون مع وزارة العدل خلال فترة رئاستها للمجلس لقومى للمرأة منذ عام 2016 .

هذا وقد ضم وفد القاضيات كل من القاضية سوزان عبد الرحمن رئيس الاستئناف بمحكمة إستئناف القاهرة، والقاضية نانسى حبيب رئيس الاستئناف بمحكمة إستئناف القاهرة، والقاضية حسناء شعبان رئيس الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والقاضية حنان شعراوى رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضية رشا منصور رئيس محكمة حلوان الابتدائية، والقاضية داليا النمكى محام عام أول نيابة الأسرة العليا، القاضية إيمان الامام رئيس الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضية رشا محفوظ رئيس المكتب الفنى بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزاره العدل، والقاضية هيام حفيظ رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف بنى سويف، والقاضية داليا عبد الملك المفتش القضائى الأول بوزارة العدل، والقاضية مها عليوى رئيس الاستئناف بمحكمة إستئناف القاهرة، والقاضية سارة عدلى رئيس الاستئناف بمحكمة إستئناف القاهرة، والقاضية رانيا الطيب رئيس الاستئناف بمحكمة إستئناف القاهرة، والقاضية سالى الصعيدى رئيس الجنايات بمحكمة جنايات القاهرة، والقاضية سحر نعمه الله رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضية مشيرة عواض رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف طنطا، والقاضية أسماء عبد الجليل محام عام أول بنيابة الأموال العامة، والقاضية إيمان القمرى محام عام بمكتب النائب العام، والقاضية إيمان مهنا رئيس الاستئناف بمحكمة إستئناف طنطا، والقاضية رحاب الشيمى مستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والقاضية إيرينى زياده محام عام بمكتب الحماية القضائية للطفل بالتفتيش القضائى بالنيابة العامة، و القاضية منار عبد الباسط رئيس نيابة بالنيابة العامة، والقاضية أمانى موسى رئيس نيابة بالنيابة العامة، والقاضية دعاء الحداد بمحكمة الاسكندرية الابتدائية، والقاضية انچى حسين رئيس نيابة بالنيابة العامة ،والقاضية آيات خلف رئيس محكمة بمكتب فنى محكمة النقض ،والقاضية هند مهران رئيس محكمة بمحكمة أسيوط الاقتصادية، والقاضية أسماء البيومى رئيس محكمة بمحكمة القاهرة الاقتصادية.