شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية: انطلاق 3 برامج تدريبية غدا لـ100 متدرب بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن إنطلاق الأسبوع الـ 23 من الخطة التدريبية للمحليات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام المالى الحالى 2024/2025 غداً الأحد الموافق 5/1/2025، حيث ينظم المركز (3) برامج تدريبية هي برنامج "تنمية مهارات العاملين بإدارات المخازن" للمديرين والعاملين بإدارات المخازن، وبتكليف رئاسى برنامج "مدخل إلي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة للمديرين والعاملين بإدارات التخطيط علي مستوي الوزارة والمحافظات والمراكز والمدن ويتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، إضافة إلى " الأسبوع الثانى والأخير من برنامج تأهيل مديري مكاتب قيادات المحافظات (مكين)"، ويستفيد من هذه البرامج 100 متدرب من جميع المحافظات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأسبوع الـ23 بمركز سقارة سيشهد ايضاً إجراء الاختبارات القبلية" pre test" للمرشحين للبرنامج التخصصي لتدريب المدربين TOT، ويبلغ إجمالى الذين سيتم اختبارهم 150 مرشحا من الوزارة والمحافظات، موضحة أهمية برنامج TOT والذي يسهم في تخريج عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية، ولتدريب العاملين لا مركزيًا في المحافظات، فضلاً عن إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهرى مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، أن المركز يولى أهمية كبيرة بدورة إعداد المدربين TOT، حيث يشهد تخريج 50 مدربا سنوياً، يكونون سفراء لنا فى محافظاتهم ويتم استغلالهم فى تدريب زملائهم، وبالتالى توسيع دائرة المعرفة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية لمركز سقارة ستركز على إعداد جيل جديد من القيادات الشابة يكون نواه لقيادات مميزة للمحليات تتميز بالجرأة والابتكار وتتصف بالوطنية والنزاهة وتكون قادرة على تحقيق طموحات المواطن وإحداث التغيير المنشود في الإدارة المحلية بما يمكنه من تبنى مفاهيم الإدارة الحديثة والقدرة على اتخاذ القرار، وتقديم الخدمات بشكل أفضل.