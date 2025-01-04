شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على مكاتب الشهر العقارى بالتجمع لتحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مكاتب الشهر العقاري في التجمع، توافد عدد كبير من المواطنين، لتحرير توكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط القانونية اللازمة، لإنشاء الحزب الجديد، وفقًا للدستور المصرى الذى يشترط جمع 5 آلاف توكيل لتأسيس أى كيان سياسى.

وانطلقت حملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية وسط أجواء من الحماس والإقبال الكبير من المواطنين في العديد من المحافظات، حيث أبدى المشاركون حماسهم الكبير للالتحاق بالحزب الجديد، والذى يهدف إلى تمثيل طموحاتهم، وتعزيز المشاركة السياسية.

وعمل الحزب على إنشاء غرف عمليات خاصة، لتسهيل استقبال المواطنين الراغبين في التسجيل، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تسجيل التوكيلات، وساهمت هذه الغرف فى حل العديد من المشكلات المتعلقة بالإجراءات القانونية، مما أسهم فى تسريع وتيرة العمل، وتعزيز رضا المشاركين.



توافد على مكاتب الشهر العقارى لتحرير توكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية في التجمع (1)



توافد على مكاتب الشهر العقارى لتحرير توكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية في التجمع (2)