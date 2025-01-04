شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: رصف وتطوير 32 شارع بالحوامدية بتكلفة 11.3 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رفع كفاءة وتطوير ورصف 32 شارع بمدينة الحوامدية بتكلفة تصل إلى 11.3 مليون جنيه، في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وذلك لتحسين حركة سير المواطنين.

تصريحات المحافظ، جاءت خلال جولته التفقدية بمدينة الحوامدية لمتابعة جانب من أعمال الخطة الإستثمارية بالمدينة والمنتهى منها حديثًا للوقوف على جودة الأعمال ومدى الالتزام بأعمال الصيانة الدورية.

شملت جولة المحافظ، تفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك ورفع كفاءة شارع المدارس ومتفرعاته بمحيط الوحدة المحلية بمدينة الحوامدية.

واستمع المحافظ، لشرح من مدير مديرية الطرق حول مراحل العمل ومصادر الخامات المستخدمة فى التطوير وإجراء الاختبارات اللازمة لها قبل الاستخدام للتأكد من مقاومتها وتحملها للضغوطات.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الأعمال تأتى فى ضوء سعى المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المراكز والمدن وتحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق خاصة لكون العديد منها طرق ترابية وتعد مطلباً للمواطنين.

تضم قائمة الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية شارعي النصر وجليم ومتفرعاتهم بدءًا من شارع محمد متولي الشعراوي وحتى شارع الثورة، وتضم شوارع: "تيتو ، الشيخ ، الرفاعي ، جول جمال ، مسجد موسي الجزار ، خلف مساكن السكر ، خلف الضرائب العقارية ، اللواء زامر عزت ، رفعت حفني ، البهنساوي، خضر ، مجدي عجمي ، شوقي ، مخبز عزيز ، صيدلية وحيد ، يوسف راغب ، الطموهي ، الكاشف ، الشهيد سيف ، الحاج منسي ، اسواق الباشتلي ، عطا ، حواش ، الجوهري ، دينا"، بالإضافة إلى شوارع "مدرسة الثانوية بنات ، مصنع الدولسي ، اللواء أحمد سليمان ، التوني ، خلف الإدارة التعليمية".