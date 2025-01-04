شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البطاطس اليوم السبت 4-1-2025 فى منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة، بجانب توفيرالسلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وتطرح الوزارة اليوم السبت 4– 1– 2025، البطاطس بسعر 9 جنيهات للكيلو الواحد، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

يذكر أن وزارة التموين ضمنت احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.

كما بلغت كميات توريد القمح المحلي في موسم 2024 نحو 3.43 مليون طن، مع تنويع مصادر استيراد الأقماح إلى 22 منشأ معتمدًا، مما عزز استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.



