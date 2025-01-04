شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان كريم تهنئ ذوي الإعاقة البصرية باليوم العالمي للكتابة بطريقة برايل والان مع تفاصيل الخبر

قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، التهنئة لذوى الإعاقة البصرية وضعاف البصر، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للكتابة بطريقة "برايل" وهو اليوم الذى يحتفل به العالم أجمع فى 4 يناير من كل عام.

وفى سياق متصل، قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة احتفلت للمرة الأولى فى 4 يناير 2019 بهذا اليوم الذى يصادف تاريخ ولادة "لويس بريل" مخترع طريقة "بريل"، بهدف إذكاء الوعى بأهمية هذه اللغة بوصفها وسيلة للتواصل فى الاعمال الكامل لحقوق الإنسان المكفوفين وضعاف البصر.

وأوضحت المشرف العام على المجلس، أن طريقة "برايل" وفق ما أوضحته المادة "2" من إتفاقية حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة هى وسيلة اتصال للمكفوفين ولها أهميتها فى سياقات التعليم وحرية التعبير والرأى والحصول على المعلومات والاطلاع على الإتصالات المكتوبة فى سياق الإدماج الاجتماعي.

وأشارت إلى أن المجلس من خلال خططه وبرامجه وأهدافه ورؤيته يراعى كافة أنواع الإعاقات ويرسم السياسات التى تخص حقوقهم ويدافع عنها، ويتشارك فيها كونه صوتهم والمتحدث بأسمهم، مؤكدة على ضرورة تعزيز آليات الأكتشاف المبكر وبرامج التدخل المبكر لضعف البصر مع ضمان إتاحة المعلومات لهم ووصولهم لكافة الخدمات، وكذلك تعزيز وتحفيز استخدام الحلول التكنولوجية والأدوات والوسائل المساعدة بشكل فعال يمكنهم من تمتعهم بحقوقهم التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية والرياضية وغيرها، بالإضافة إلى بناء قدرات وتنمية مهارات أسرهم من خلال برامج تدريبية متخصصة ومتاحة تلبى احتياجاتهم، والتوسع فى إنشاء أقسام تخص الإعاقة البصرية بالكليات المتخصصة، وكذلك تعزيز آليات وبرامج اكتشاف وتنمية مواهبهم.

أضافت أن المجلس انتهى خلال العام المنقضى من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "تحسين دمج الأشخاص ذوى الإعاقة"، وذلك من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات"، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى JICA، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبة الإسكندرية، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وجارى حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الذى يمتد لمدة 36 شهراً، ويدعم مشروع الأشخاص الذين يعانون من صعوبة قراءة النصوص المطبوعة، بما فى ذلك الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية أو الجسدية أو الذهنية، من خلال تقنية "النظام الرقمى للمعلومات المتاحة" DAISY "، وهى إحدى أنظمة نشر الكتب الإلكترونية التى تتيح إصدار كتب ناطقة للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية أو ضعاف البصر أو الذين يعانون من إعاقات مع النص المطبوع.

تابعت كما قام المجلس خلال تعاونه مع وزارة التعليم العالى فى توفير سبل الإتاحة التكنولوجية والمعلوماتية من خلال إدخال التعديلات اللازمة على المناهج والبرامج التربوية وإتاحتها لمختلف أنواع الإعاقات، وتوافر سبل التواصل المناسبة سواء للطلاب ذوى الإعاقة السمعية من توفير مترجمى لغة الإشارة، أو الترجمة النصية، أو توفير مرافقين تربويين ومدربين، وطباعة أهم الكتب بطريقة برايل، وتوفير قاعات مجهزة بأجهزة كمبيوتر والبرامج الناطقة لتيسير إتاحة المناهج للطلاب ذوى الإعاقة البصرية، لافته أن المجلس شارك فى فعاليات حفل تخريج دفعتين متخصصتين من دبلوم أخصائى ضعاف البصر والمكفوفين من جامعة اسلسكا مصر، التى جاءت بالشراكة مع مؤسسة بصيرة لذوى الاحتياجات البصرية، وتحت إشراف جامعة ويسترن ميتشجان بأمريكا، مشيدة بأهمية إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للأصم الكفيف، كما شارك المجلس أيضًا فى فعاليات مؤسسة "نداء لتأهيل وتعليم ضعاف السمع والإعاقات المتعددة والإعاقة السمعبصرية"، التى جاءت فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للأصم الكفيف، والتوعية بأنشطة مبادرة "أيادى" لتأمين جودة التأهيل والتعليم لذوى الإعاقات المتعددة والإعاقة السمعبصرية، وتسليط الضوء على قصص النجاح والنماذج المتميزة فى مختلف المجالات الفنية والموسيقية من الأطفال ذوى الإعاقة المزدوجة (السمعبصرية)، ومتعددى الإعاقة من أبناء المؤسسة، وعلى هامش الفعاليات تم إقامة معرض للمنتجات المصنوعة بأيديهم، بالإضافة إلى مشاركة المجلس فى حملة مؤسسة "هوب سيتي" للتوعية بالإعاقة السمعبصرية، وملتقى التوعوى "تَّحِدُوا من أجلهم" التابع للحملة.

استطردت "المشرف العام على المجلس"، شارك المجلس أيضًا فى فعاليات احتفالية قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، كما تم إهداء نسخة من دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة" برايل" للمجلس، كما قامت المشرف العام على المجلس ووفد من المجلس بزيارة جامعة المنصورة وتحديدًا مركز خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة بالجامعة، والتعرف على دوره الخدمى والمجتمعي، وخاصة مكتبة برايل المخصصة لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، و المعينات التكنولوجية لتيسير العملية التعليمية لهم.

وتماشيًا مع مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى " والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظم المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين عدد من الندوات التوعوية المتعلقة بتسيير المعاملات البنكية والشمول المالى للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة سيستكمل عملية إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية خلال عام 2025 فى كافة برامجه وبرامج الدولة والوزارات المختلفة.