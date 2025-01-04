شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين بالتأشيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من فترة إتاحة خدمة تسديد قيمة رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين من أعضاء الجمعيات الأهلية بـالتأشيرات لـموسم حج 1446هـ - 2025م،

وحرصت وزارة التضامن الاجتماعي هذا العام على تنظيم 3 مستويات لـ حجاج الجمعيات الأهلية بسعر المستوى الأول بـ 395 ألف جنيه شامل الوجبات، والإقامة بفنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكى والمستوى الثاني بمبلغ 268 ألف جنيه شامل الوجبات، بفنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكى والمستوى الثالث بمبلغ 240 ألف جنيه وشامل الوجبات بفنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكى وأن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقا، بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.