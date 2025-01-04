شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات التعليم: عقد امتحانات أولى وثانية ثانوى عام على فترتين صباحا ومساء والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المديريات التعليمية على أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام تعقد على فترتين صباحية ومسائية حسب جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول، كما وجهت المديريات التعليمية على جميع الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة، حيث تبدأ امتحانات الصف الثانى الثانوى الثامنة صباحا، أما امتحانات الفترة المسائية للصف الأول تبدأ فى الثانية عشر ظهرا وحضور الطلاب قبل الامتحانات بربع ساعة.

ونبهت المديريات على الطلاب عدم اصطحاب التليفون المحمول والدخول به داخل المدارس وكذلك أى أجهزة إلكترونية أو ساعات smart أو سماعات.

وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الثانوى العام فى المواد الدراسية الأساسية يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثانى الثانوى العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوى العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمنى للطلاب.