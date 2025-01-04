شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه بالتصدى للغش بامتحانات الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات والإدارات التعليمية بالتصدى للغش بامتحانات الفصل الدراسي الأول وعقد امتحانات منضبطة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حاليا بمديرى المديريات التعليمية والإدارات على مستوى الجمهورية بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.



وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام فى المواد الدراسية الأساسية يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.