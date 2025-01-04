شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية للتهنئة بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني أمس، اتصالاً هاتفيًّا، من السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية.

قدم الوزير خلال الاتصال الهاتفي التهنئة للبابا بالعام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد، معربًا عن خالص أمنياته الطيبة لقداسته ولجميع أبناء الكنيسة القبطية، وأن تكون الأعياد فرصة لمزيد من الترابط والتآخي بين أبناء الوطن.

وكان قد استقبل البابا تواضروس أيضا، اتصالًا هاتفيًّا، من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وذلك لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد.

أعرب المستشار خلال الاتصال عن تهنئته القلبية الخالصة لقداسة البابا وجميع المصريين المسيحيين بالعيد، وأعرب عن أمنياته بمزيد من الازدهار والتقدم لمصر وكل أبنائها.