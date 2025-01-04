شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيس خدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية، أنه تحت رعاية غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، احتفلت أمس، خدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية، بمرور عشر سنوات على تأسيس خدمة فرح وعطاء بالإيبارشية.

وأقيم الاحتفال بكنيسة القديسة تريزا، بالشرابية، بمشاركة الأب متى عبد المسيح، راعي الكنيسة، والأب جورج جميل، راعي كنيسة عذراء السجود، بشبرا، والمرشد الروحي لخدمة فرح وعطاء، والقمص جورج سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، والقمص مرقس لطفي، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة، والأب يوحنا سعد، راعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، والأب ميشيل ألفي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

وشارك أيضًا مسؤولو الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية: الأخت ماري يونان، والأخت فيفي سمعان، والأخ مجدي حنا، والأخت مريم عطا، والأخ سعد طلعت، بالإضافة إلى مسؤولي، وأعضاء خدمة فرح وعطاء، من مختلف الكنائس.

وبدأ اليوم بفقرة الترانيم الروحية، بقيادة فريق كورال "أسرة القديس يوسف"، التابع لكنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

وتلا ذلك، صلاة القداس الإلهي، حيث ألقى الأب جورج جميل عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الكرمة وخدمة فرح وعطاء"، كما تم عرض كلمة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، الذي هنأ جميع الحاضرين، بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس خدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية.

وقدم مسؤولو الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية كلمات الشكر والتقدير والامتنان إلى الأب البطريرك، لدعمه الدائم والمستمر للخدمة، معبرين عن امتنانهم لكافة الآباء الكهنة، وجميع المشاركين، والقائمين على اليوم.

وتضمن اليوم أيضًا عرض فيلم وثائقي، تضمن نبذة تعريفية عن خدمة فرح وعطاء، والأنشطة التي قدمتها طوال العشر سنوات الماضية. واختتم الاحتفال بتكريم جميع من اجتازوا الدورة التكوينية "إعداد خادم قائد"، وتوزيع الشهادات التذكارية عليهم.