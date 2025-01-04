شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل الدكتور خالد العنانى المرشح لرئاسة اليونسكو والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة أمس، الدكتور خالد العناني، المرشح لرئاسة منظمة اليونسكو.

خلال اللقاء، قدم الدكتور العناني شرحًا مفصلاً لبرنامجه الانتخابي، مؤكدًا الدعم الكامل من الدولة المصرية لترشحه. كما طلب بركة وصلوات قداسة البابا في هذه المهمة.

من جانبه، أكد قداسة البابا دعمه الكامل للدكتور العناني، مشيرًا إلى أن العالم اليوم يعاني من نقص في المحبة، وهو ما يعود جزئيًا إلى تأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي التي حدّت من التفاعل الإنساني المباشر.

وشدد قداسته على أهمية غرس قيم المحبة في نفوس النشء منذ الصغر، من خلال محبة الله، ومحبة الوطن، ومحبة الإنسان، ومحبة الطبيعة، ومحبة السماء.

وفي ختام اللقاء، عبر قداسة البابا عن تمنياته للدكتور العناني بالتوفيق والنجاح في مهمته، معربًا عن ثقته في أنه سيرفع اسم مص عاليًا في المحافل الدولية.