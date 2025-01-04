شكرا لقرائتكم خبر عن الأرض تصل لأقرب مسافة من الشمس اليوم .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تصل الكرة الأرضية اليوم السبت 04 يناير 2025 إلى أقرب مسافة من الشمس - الحضيض - عند الساعة (01:27 مساءً بتوقيت جرينتش) بالتزامن مع فصل الشتاء في نصف الأرض الشمالي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن مدار الأرض حول الشمس بيضاوي الشكل وليس دائرياً لذلك فإن المسافة بيننا وبين الشمس تتغير على مدار عام فعند الحضيض ستكون على مسافة 147,099,586 مليون كيلومتر أقرب بحوالي 5 مليون كيلومتر إلى الشمس ( المسافة بين مركز الأرض ومركز الشمس) مقارنة بما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن عندما ستصل الأوج – أبعد مسافة من الشمس – في الرابع من يوليو على مسافة 152,096,155 كيلومتر من الشمس.

إن فرق المسافة ليس كبيراً بين الحضيض في يناير و الأوج في يوليو ولكن هذا الاختلاف في المسافة يعني أن قرص الشمس سيبدو ظاهرياً الآن أكبر قليلاً من المعتاد وأكثر إشراقًا بنسبة 7٪ ومع ذلك لا يذوب الثلج في النصف الشمالي لأن الفصول الأربعة تحدث اساساً بسبب ميل محور دوران الأرض وليس قربها أو بعدها عن الشمس.

فخلال فصل الشتاء يكون القطب الشمالي مائل بعيداً عن الشمس في حين انه خلال الصيف يكون مائل بإتجاه الشمس، وعلى الرغم من أن اقتراب وابتعاد الأرض ليس المسؤول عن حدوث الفصول إلا أن ذلك يؤثر على طول تلك الفصول.

فعندما تكون الأرض قرب الشمس كما هو الآن فإنها تتحرك أسرع في مدارها حيث تندفع بسرعه 30.3 كيلومتر بالثانية تقريباً مقارنة بسرعتها في أوائل يوليو، وبالتالي فإن فصل الشتاء في النصف الشمالي هو أقصر الفصول الأربعة.

تظهر الصورة كوكبنا بتاريخ 02 يناير 2025 ويلاحظ أن النصف الشمالي مائل بعيداً عن الشمس حيث فصل الشتاء الآن، أما النصف الجنوبي يميل باتجاة الشمس حيث فصل الصيف الآن هناك.

نظراً لأن الكرة الأرضية براقة جداً مقارنه بالفضاء المظلم حولها فإن الكاميرا لن تستغرق فترة طويلة للتعريض (20 الى 100 ملي ثانية فقط) ولذلك فإن النجوم لن تكون مرئية في خلفية الصور كنتيجة لمدة التعريض القصيرة.

التقطت هذه الصورة ضمن مجموعة صور أخرى بواسطة القمر الصناعي دسكوفر التابع لوكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا) من على مسافة 1,395,029 كيلومتر من كوكبنا.

القمر الصناعي "دسكوفر" أطلق إلى الفضاء في 11 فبراير 2015 وموجود في نقطة " لاغرانج 1 " مباشرة بين الأرض والشمس وهذا المدار يحافظ على القمر الصناعي بحيث لا يحتاج لعملية مناورة مدارية لتصحيح موقعه سوى مرات قليلة خلال عدة سنوات.

ان نقطة "لاغرانج 1" هي مكان بين الأرض والشمس تبعد عن الأرض مسافة 1.5 مليون كيلومتر حيث قوى الجاذبية بين الشمس والأرض تنتج مكاناً مستقراً نسبياً للمركبات الفضائية وهذا الموقع موجود بعيداً خلف البيئة المغناطيسية للكرة الأرضية ما يجعله مكاناً مناسباً لقياس سيل الجزيئات القادمة من الشمس والتي تعرف بإسم الرياح الشمسية.