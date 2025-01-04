شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن صرف منحة عيد الميلاد المجيد لأكثر من 31 ألف عامل غير منتظم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بدء صرف منحة عيد الميلاد المجيد لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة البيانات والمستفيدة من وحدة العمالة غير المنتظمة بمديرية العمل بمحافظة الجيزة، والذين يبلغ عددهم 31843 عاملًا بمختلف مراكز وأحياء المحافظة.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم البدء في صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة والبالغ قيمتها 1000 جنيه اعتبارًا من 1 يناير الجاري ويستمر الصرف لمدة شهر من خلال مكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهدف دعم هذه الفئة الهامة من المجتمع.

وأضاف المحافظ أن مديرية العمل تقدم خدمات الرعاية الصحية لـ العمالة غير المنتظمة سواء بالكشف الطبي المجاني أو صرف العلاج والأدوية، أو إجراء الاشعات والتحاليل الطبية، إلى جانب تقديم الرعاية الاجتماعية وفقًا للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأكد المهندس عادل النجار، أهمية التنسيق والمتابعة بين مديرية العمل والبريد المصري لتسهيل إجراءات صرف المنحة وضمان حصول العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات المديرية على مستحقاتهم بكل سهولة ويسر.

ومن جانبه، أوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالمحافظة، أنه تم البدء في صرف منحة عيد الميلاد المجيد لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 وحتى 1 فبراير 2025، تنفيذًا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 الخاص برعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، مؤكداً على المتابعة الدورية لانتظام صرف المنحة للمستحقين.