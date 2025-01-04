شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادى الترم الأول 2025 فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024-2025 لطلاب الصف الأول الإعدادى، والتى تنطلق السبت 11 يناير 2025 وتستمر حتى الأربعاء 15 يناير 2025.

أخطرت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة المدارس بجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية، كما نشرتها على صفحاتها الرسمية على "فيس بوك"، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.



جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي بإدارة 6 أكتوبر التعليمية

وفيما يلى جدول امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الإعدادي بمحافظة الجيزة، حسب كل إدارة تعليمية.



جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي بإدارة أبو النمرس التعليمية



جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي بإدارة أطفيح التعليمية



جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي بإدارة البدرشين التعليمية



جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي بإدارة الدقي التعليمية



جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي بإدارة العجوزة التعليمية



جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي بإدارة العمرانية التعليمية



جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي بإدارة الهرم التعليمية



جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي بإدارة الوراق التعليمية



جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي بإدارة حدائق الأهرام التعليمية



جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي بإدارة شمال الجيزة التعليمية



جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي بإدارة منشأة القناطر التعليمية

وأوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالجيزة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف المرحلة الإعدادية، على النحو التالي:

- الصف الأول الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

- الصف الثانى الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

- الصف الثالث الإعدادى (الشهادة الإعدادية) (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) تبدأ من السبت 18/1/2025 إلى الخميس 23/1/2025.

وحددت المدارس ضوابط أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ صفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشددة على عدم اصطحاب التليفونات المحمولة للتلاميذ داخل لجان الامتحانات، ومنع اصطحاب كتب أو مذكرات داخل اللجنة، أو القيام بأى أعمال شغب أثناء أداء الامتحانات.

ووجهت المدارس الطلاب بضرورة كتابة الاسم رباعيًا باللغة العربية ورقم الجلوس فى المكان المخصص بورقة الإجابة، كما حذرت من الشطب فى ورقة الإجابة كما يتم استخدام القلم الأزرق فى الإجابة عن الأسئلة كما يمنع استخدام أى ألوان أخرى ويتم الحضور قبل ميعاد الامتحان بوقت كاف أو بنصف ساعة على الأقل، على أن يتم الانصراف فى الموعد المحدد.