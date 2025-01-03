شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسجل للمرة الثانية أعلى تشغيل منذ افتتاحه فى 1963 بـ97 ألف راكب غدا والان مع تفاصيل الخبر

للمرة الثانية خلال 48 ساعة يسجل مطار القاهرة الدولى أعلى نسبة تشغيل حركة ركاب منذ إنشاء المطار فى 18 مارس عام 1963 بنقل 97 الف راكب علي متن 656 رحلة إلى وجهات خارجية وداخلية ورغم أن معدل تشغيل غدا السبت يقل عن معدل تشغيل الخميس بعدد 11 رحلة لكن زيادة حركة الركاب علي متن الرحلات غدا السبت كانت لها الغلبة ووصلت إلى نفس نسبة عدد الركاب المسجلة الخميس الماضى والتى بلغت 97 ألف راكب.

ومن المنتظر أن يغادر مطار القاهرة الدولى علي مدار 24 ساعة 329 رحلة جوية لنقل 49.690 ألف راكب إلى وجهات دولية وعربية وأقليمية وداخلية

في حين يستقبل مطار القاهرة الدولى 327 رحلة جوية من وجهات مختلفة دولية وعربية وأقليمية وداخلية تنقل على متنها 47,283 ألف راكب

هذا وقد أستعدت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدى إسحق ورؤساء القطاعات المختلفة بتوفير كافة التسهيلات للركاب سواء القادمين أو المغادرين، هذا وتقوم الجهات المعاونة بمطار القاهرة من سلطات أمنية وجمركية وحجر صحى وكافة الجهات العاملة بجهود كبيرة لتقديم أفضل الخدمات للركاب وحركة المسافرين التى زادت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة .

فى سياق متصل تقوم الجهات والخدمات العاملة بمطار القاهرة بتقديم كافة سبل الدعم والراحة سواء للركاب أو ذويهم حيث أن مطار القاهرة الدولى يعد مطار محورى يستقبل ركاب من كافة المحافظات المصرية بالإضافة إلى ركاب سياحة اليوم الواحد القادمين من المدن الساحلية المصرية عبر مطارات الغردقة وشرم الشيخ لزيارة المقاصد السياحية با القاهرة والعودة بنفس اليوم كذلك حركة الزيادة الكبيرة لركاب العمرة سواء السفر أو الوصول .