شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز لعلاج مرضى الإصابات الحركية.. فريق "ARD" يستعرض فكرة مشروعه بـ"GEN Z" والان مع تفاصيل الخبر

استعرض فريق "ARD"، من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإسكندرية، فكرة مشروعه خلال برنامج "GEN Z"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامى أحمد فايق.

وأوضح عارض فكرة المشروع، أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، 27% من سكان العالم يحتاجون للعلاج الطبيعي، و3% يعانون من إعاقة حركية مزمنة، ويواجهون صعوبات أكبر أثناء العلاج بسبب طول مدة العلاج، مضيفا أن أخصائي العلاج الطبيعي يواجهون يوميا تحديات من الانزلاق الغضروفي وعرق النسا وتمزق أربطة اليد وآلام أخرى في العضلات، ويتم تقديم جهاز "ARD"، القادر على تغيير حياة مرضى الإصابات الحركية.

ولفت إلى أن الجهاز يوفر حماية كاملة للمريض والطبيب وينفذ البروتوكول العلاجي بدقة دون أي مجهود على الأخصائي ويقلل مدة العلاج، مناسب لجميع الأعمار والأوزان وسعره مناسب.