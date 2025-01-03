شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. شديد البرودة ليلًا وصقيع على المزروعات بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 4-1-2025 ، حيث تشهد البلاد أجواء شتوية شديدة البرودة ليلاً.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا السبت 4 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على السلوم ومطروح .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11.