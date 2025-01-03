شكرا لقرائتكم خبر عن ما معنى لا وصية لوارث؟.. أمين الفتوى يجيب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوي فى دار الإفتاء المصرية على سؤال: "ما معنى لا وصية لوارث؟".

وقال أمين الفتوي خلال حلوله ضيفا ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس:"إن هذا الحديث أُختلف فى صحته، ويكاد يكون جمهور العلماء على أنه صحيح، ومعنى الحديث بأن الإنسان إذا كان وارثا لا يوصى له، وإنما يكتفى بما أعطاه له الشرع".

وأضاف أمين الفتوى:" أن هناك وصية للوارث إذا ما أجازها الورثة، ولكن إن كان هناك حاجة للوصية، لضعف، أو مرض مزمن أو كثرة عيال أو لكثرة بر، ولصالحه، يحتاج لهذه الوصية ليخصها الموصى دون الآخرين، والقضاء يعمل بها فى حدود ثلث التركة، وما زاد على ثلث التركة فلابد من استئذان الورثة، وإذا كانت الوصية مكتوبة ومشهود عليها وموثقة هنا تُنفذ ولا شئ فيها.

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