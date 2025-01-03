شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل المناهج التعليمية لألعاب ترفيهية.. فريق "Noxed" يستعرض فكرة مشروعه بـ"GEN Z" والان مع تفاصيل الخبر

استعرض فريق "Noxed"، من جامعة زويل، فكرة مشروعه خلال برنامج "GEN Z" تحدي الجامعات، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامى أحمد فايق.

وقال أحد أعضاء الفريق، إن الطلاب يستطيعون استيعاب 5% فقط من المعلومات لو تم شرحها بالطريقة التقليدية، ولكن 75% لو استخدموها بشكل ما في حياتهم، موضحا أن فكرة المشروع تحويل المناهج التعليمية لألعاب ترفيهية.



وذكر أنه يتم خلق بيئة تعليمية قائمة على المنافسة بين الطلاب، بتطبيقها في شكل لعبة، حيث كوكب يستعملوه، ويقابلوا وحوش ويقوموا بمهمات، ويقوم الطالب بالمهمات ويتعلم معها شيء جديد.



ولفت إلى أنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي، في المشروع، موضحا أنه يتم التعاقد مع مدارس لتنفيذ الفكرة.