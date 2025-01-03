شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بمجلس الأمن: إسرائيل استهدفت المدنيين ودمرت البنية التحتية لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك إن إسرائيل استهدفت المدنيين ودمرت البنية التحتية لقطاع غزة، وإسرائيل شنت حملة قتل وتدمير على المستشفيات في غزة.

وأضاف خلال كلمته بمجلس الأمن، أن الاحتلال أخرج مستشفى كمال عدوان في شمالي غزة عن الخدمة، والحصار الإسرائيلي لشمال غزة يعرض الفلسطينيين للخطر، مضيفا أنه تم تدمير النظام الصحي في غزة أدى إلى تدهور الوضع الصحي.

وتابع أنه على إسرائيل ضمان توفير الخدمات الطبية والغذاء لسكان غزة، وإسرائيل ترتكب الجرائم تلو الأخرى دون محاسبة أو مساءلة، مؤكدا ان إسرائيل تحاول تصفية القضية الفلسطينية عبر سياسة التهجير القسري، ونطالب بإصدار قرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأكد أنه يجب إنفاذ المساءلة إزاء الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، ونطالب بإجبار إسرائيل على وقف هجماتها على المستشفيات.