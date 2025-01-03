شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل محطات طاقة شمسية بقدرة 1200 ميجاوات خلال 2025.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " تشغيل محطات طاقة شمسية بقدرة 1200 ميجاوات خلال 2025.. وزير الكهرباء: التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة وإدخال أنظمة تخزين الطاقة لدعم الشبكة فى أوقات الذروة".

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