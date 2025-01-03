شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات المرور.. تعرف على إجراءات تغيير محل السكن فى رخصة السيارة والان مع تفاصيل الخبر

وضعت بوابة مرور مصر الإلكترونية مجموعة من الإجراءات للمواطنين، للقيام بتغيير محل السكن داخل الرخصة ، كما يتم تغيير رخصة القيادة واستبدالها برخصة جديدة في العديد من الحالات الأخرى مثل فقدان الرخصة أو حدوث تغيير في بيانات صاحب المركبة، رغم سريان تاريخ رخصة القيادة، خاصةً محل الإقامة، ولكى يتم تغيير السكن داخل الرخصة يتم اتباع الشروط التالية :

-على السائق استخراج شهادة إبراء الذمة المالية أو شهادة المخالفات من وحدة المرور القديمة التي كانت سيارتك تتبعها.

-التوجه إلى وحدة المرور وتحديداً مكتب الاستعلام الأمني ويقوم السائق بتقديم أصل بطاقة الرقم القومي للاطلاع وصورة ضوئية منها.

-استخراج ملف نقل قيد من وحدة المرور إلى وحدة المرور الجديدة التي ستتبعها بعد ذلك.

-يجب تقديم نموذج 256 من خزينة وحدة المرور.